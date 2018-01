Old Man’s Journey für Nintendo Switch – Es ist nicht leicht, alt zu sein

Das wunderschöne Rätselabenteuer Old Man’s Journey wird für die Nintendo Switch erscheinen. Nachdem der Titel bereits seit Mai vergangenen Jahres für den PC und mobile Plattformen erhältlich ist, arbeiten die Entwickler derzeit unter Hochdruck an der Portierung.

In einem neuen Update liefert das Team Details zum aktuellen Entwicklungsstand. Demnach befindet man sich aktuell noch mitten im Entwicklungsprozess und auch der finale Preis steht noch nicht fest.

Einen Zwei-Spieler-Modus haben die Entwickler aber bereits bestätigt, auch HD Rumble wird unterstützt. Gespielt wird wahlweise mit Bewegungssteuerung, per Touch-Eingabe oder ganz klassisch mit dem Controller.

Old Man’s Journey, ein Rätselabenteuer zum Insichgehen, erzählt eine Geschichte über Leben, Verlust, Versöhnung und Hoffnung. Begib dich in einer wunderschönen, sonnenverwöhnten und handgefertigten Welt auf eine innige Reise, verflochten mit unbeschwertem Lösen von Rätseln ohne jeden Druck.

Eine visuelle Erzählung über die wertvollen Momente des Lebens, zerplatzte Träume und geänderte Pläne. Entdecke Geschichten aus dem Leben des alten Mannes, die in wunderschönen Episoden aus seinen Erinnerungen erzählt werden. Interagiere mit der heiteren und lebhaften Umgebung und löse spielerische Rätsel, indem du die Landschaft formst und Hügel wachsen lässt, um den Weg des alten Mannes festzulegen.

Während dieses kompakten Spielerlebnisses wirst du in eine lebendige und sehnsüchtige Welt gebracht, in der du die Schwierigkeiten des Lebens mit den Augen des alten Mannes siehst. Mit seiner meditativ entzückenden und nachdenklichen Art lädt Old Man’s Journey dich ein, in ruhige und interessante Rätsel einzutauchen und den Herzschmerz, den Kummer und die Hoffnung des alten Mannes zu erleben.