Microsoft vermeldet, dass die Streaming-App für die Wiedergabe von Xbox One-Spielen auf der Virtual Reality Brille Oculus Rift ab sofort verfügbar ist. Die kostenlose App kann im Oculus Store heruntergeladen werden.

Stream Xbox One games directly on your @oculus Rift with the Xbox One Streaming app, now available for free https://t.co/jPQPHYi3LW pic.twitter.com/VjKj3oi7uK

— / Larry Hryb / (@majornelson) 12. Dezember 2016