Noch mehr Xbox – Xbox Game Pass wird im September 2017 um diverse Spiele erweitert!

Es ist gar nicht so lange her, seit dem Microsoft mit dem Xbox Game Pass ein neues Format zur Verfügung gestellt hat. Dieser besagte Pass erlaubt es euch mit einer monatlichen Gebühr von 9,99 € verschiedene Xbox One Spiele kostenfrei zu spielen. Darunter befinden sich bereits hochkarätige Games wie Halo 5 oder Resident Evil 6. Im September soll der Pass um weitere Spiele wie ReCore Definitive Edition oder Fable II erweitert werden.

Diese Spiele werden dem Game Pass hinzugefügt: