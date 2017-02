Noch mehr Gold! Auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild erreicht den Goldstatus

Erst vor Kurzem haben wir die News für den Goldstatus zu NieR: Automata veröffentlich. Nachfolgend gibt es jetzt auch eine Bestätigung des Goldstatus‘ für The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Die Truhen öffnen sich am 03. März

Es ist ja schon bekannt, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild am 03.03.2017 für die Wii U und die Nintendo Switch im Ladenregal stehen wird. Folglich gab es über Twitter endlich die Bestätigung, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild den Goldstatus erreicht hat.

Quelle: Gamereactor

