Noch ein Xbox Bundle: Xbox One S Shadow of War Bundle angekündigt

Und noch ein Bundle zur Xbox One. Microsoft und Warner Bros. geben bekannt, dass es zum kommenden Open-World-RPG Mittelerde: Schatten des Krieges ein exklusives Konsolenpaket geben wird. Das Xbox One S Shadow of War Bundle wird pünktlich zum Erscheinen des Spiels am 10. Oktober 2017 im Handel erhältlich sein.

Dabei wird es zwei Varianten des Xbox One S-Bundles geben. Eine mit einer 500 GB großen Festplatte und eines mit einer 1 TB Festplatte. Außerdem erhalten Käufer folgende Inhalte:

– Das Spiel Spiel Mittelerde: Schatten des Krieges, inklusive dem legendären Heerführer und dem epischen Schwert der Herrschaft im Spiel

– Xbox Wireless Controller

– 1 Monat Xbox Game Pass-Mitgliedschaft, mit unbegrenztem Zugriff auf über 100 Xbox One und abwärtskompatible 360-Spiele

– 14 Tage Testversion von Xbox Live Gold

Das 1-TB-Bundle wird zum Preis von EUR 349 angeboten werden. Das Bundle mit der kleineren, 500 GB Festplatte wird zum Preis von EUR 279 erhältlich sein.