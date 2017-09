No more Heroes Travis Strikes Again – Neue Infos zur Story

In zwei Interviews verriet Entwickler SUDA51 neue Details zum Actionspiel No more Heroes Travis Strikes Again, welches exklusiv für Nintendo Switch erscheinen wird.

Gegenüber Destuctoid verriet er neue Details zur Hintergrundgeschichte des Spiels.

Badman war ursprünglich ein Baseball-Spieler. Er spielte für die Astros. Warum die Astros? Das weiß ich nicht, er spielte eben einfach für die Astros. Er war alkoholabhängig und selbst während der Spiele betrunken. Das passierte Dutzende Male zu oft. Während der Spiele betrank er sich zu sehr, deswegen wurde er rausgeworfen. Also natürlich trägt er immer Bier bei sich. Nachdem er die Major League Baseball verlassen hat, wurde er zu einem Assassinen. Als das passierte, kam er mit ein paar echt kaputten Typen in Kontakt und wurde dabei schwer verletzt. Sie haben sein Gesicht zerstört, deswegen trägt er nun eine Maske, um das zu verdecken.

No more Heroes Travis Strikes Again – Ist nicht No more Heroes 3

In einem weiteren Interview mit VideoGameChooChoo wurde SUDA51 gefragt, ob es sich bei dem Spiel um No more Heroes 3 handele.

No more Heroes Travis Strikes Again ist kein Nachfolger zu No more Heroes 2. Allerdings stehen sie in direkter Verbindung zueinander und spielen im selben Universum. Travis Strikes Again spielt sieben Jahre nach den Ereignissen von No more Heroes 2. Der richtige Titel lautet übrigens Travis Strikes Again: No more Heroes, also ist „No more Heroes“ hier nur ein Untertitel. Er hat keine Nummer. Es ist kein direkter Nachfolger und nicht No more Heroes 3, aber es handelt von einigen Dingen, die in den ersten beiden Spielen passiert sind. Es ist ein Spin-Off und eine Art Brücke zu No more Heroes 3.

Ich will, dass die Leute das Spiel als einen neuen Kampf für Travis sehen, eine neue Serie innerhalb der Serie. Wenn das Spiel erfolgreich wird, will ich irgendwann auch einen dritten Teil machen.

No more Heroes: Travis Strikes Again soll 2018 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen.