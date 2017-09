Erst vor Kurzem kündigte Entwickler SUDA51 das Actionspiel No more Heroes: Travis Strikes Again für die Nintendo Switch an, nun wurden in einem Video von GameXplain, welches mittlerweile aber bereits wieder gelöscht wurde, neue Details zu dem abgedrehten Titel bekannt.

Im neuen Ableger übernehmt ihr erneut die Rolle von Travis Touchdown, der es diesmal mit dem Vater eines seiner Opfer zu tun bekommt. Das Spiel läuft auf der Unreal 4 Engine und verspricht bereits im Ankündigungstrailer, den hervorragenden Klassikern auf der Wii in Nichts nachzustehen.

No more Heroes: Travis Strikes Again – Neue Details zu Story und Gameplay

No more Heroes: Travis Strikes Again wird ein klassisches 3D-Actionspiel werden. Laut SUDA51 wird man darin normale Gegner, Bosse und „Bad Man“ bekämpfen, um wen es sich dabei genau handelt, verriert er allerdings nicht.

Die Handlung spielt in den US-amerikanischen Südstaaten und setzt ein Jahr nach den Geschehnissen des ersten Serienteils ein.

Travis und Bad Man werden in den Death Drive Mark II Spielautomaten gesaugt, welcher von Dr. Juvenile gebaut wurde. Die Legenden behaupten, dass euch euer sehnlichster Wunsch erfüllt wird, wenn ihr alle sechs Spiele darin meistert.

No more Heroes: Travis Strikes Again soll 2018 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen.