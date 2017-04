Nintendo: „Viele Third-Party-Entwickler haben Interesse an Switch“

Während des Finanzberichtes gab Nintendos Präsident Tatsumi Kimishima bekannt, dass es derzeit viele Third-Party-Entwickler gäbe, die großes Interesse an besonderen Features der Nintendo Switch haben.

Diese seien beeindruckt von den neue Möglichkeiten, die die Konsole Spielern eröffnet. Vor allem die Möglichkeit, gleichermaßen Zuhause, wie auch unterwegs spielen zu können, käme bei Publishern sehr gut an, so Kimishima.

Die NBA 2K-Serie von Take-Two und die FIFA-Reihe von EA seien also nur der Anfang.

„Wie bereits verkündet, werden die populäre NBA 2K-Serie von Take-Two und die FIFA-Reihe von EA, auch für die Switch erscheinen.

Außerdem wird es viele einzigartige Titel von Indie-Entwicklern geben. Zudem haben wir gehört, dass viele Third-Party-Publisher großes Interesse an der Nintendo Switch haben. Besonders von der Möglichkeit, auch unterwegs weiterspielen zu können, sind sie begeistert.

Die vielen neuen Genres, die von diesen Spielen abgedeckt werden, helfen Nintendo dabei, mehr neue Märkte zu erschließen, als es uns bisher möglich war. „

Klingt, als könnten wir uns zukünftig auf viele weitere, große Spiele auf der Switch freuen.

