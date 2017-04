Nintendo veröffentlicht neue Verkaufszahlen der Switch und aktueller Spiele

Nintendo hat im Zuge einer Investorenkonerenz vergangene Nacht neue Verkaufszahlen aus dem vergangenen Fiskaljahr (1. April 2016 bis 31. März 2017) bekannt geben. Dabei ging Nintendo auch auf die Verkaufszahlen der Nintendo Switch ein, deren Verkaufszahlen für einen Monat erfasst wurden.

Die Nintendo Switch erlebt einen sehr guten Start!

So konnte sich die Nintendo Switch im März 2017 weltweit rund 2,74 Millionen Mal verkaufen. Dabei wanderten in Nordamerika 1,2 Millionen Geräte über den Ladentisch, während in Europa 940.000 Konsumenten zugriffen. Die restlichen 600.000 Geräte wurden in Japan verkauft. Zudem gab Nintendo bekannt, dass im März etwa 5,46 Millionen Spiele für die Switch verkauft wurden, sodass jeder Nintendo Switch-Besitzer rund zwei Spiele aktuell besitzt.

Zudem wurde eine aktualisierte Verkaufsliste besonders populärer Spiele veröffentlicht, die wir euch nicht vorenthalten wollen:

Nintendo Switch

Zelda: Breath of the Wild – 2.76 Mio. Einheiten

Nintendo Wii U

Mario Kart 8 – 8.31 Mio. Einheiten

New Super Mario Bros. U – 5.68 Mio. Einheiten

Super Mario 3D World – 5.60 Mio. Einheiten

Super Smash Bros. for Wii U – 5.20 Mio. Einheiten

Nintendo Land – 5.17 Mio. Einheiten

Splatoon – 4.80 Mio. Einheiten

Super Mario Maker – 3.95 Mio. Einheiten

New Super Luigi U – 2.95 Mio. Einheiten

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD – 2.17 Mio. Einheiten

Mario Party 10 – 2.09 Mio. Einheiten

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 1.08 Mio. Einheiten

Nintendo 3DS

Pokémon X/Pokémon Y – 16.11 Mio. Einheiten

Pokémon Sun/Pokémon Moon – 15.44 Mio. Einheiten

Mario Kart 7 – 15.22 Mio. Einheiten

Pokémon Omega Ruby/ Pokémon Alpha Sapphire – 13.74 Mio. Einheiten

New Super Mario Bros. 2 – 11.27 Mio. Einheiten

SUPER MARIO 3D LAND – 11.27 Mio. Einheiten

Animal Crossing: New Leaf – 10.97 Mio. Einheiten

Super Smash Bros. for Nintendo 3DS – 8.72 Mio. Einheiten

Tomodachi Life – 5.70 Mio. Einheiten

Luigi’s Mansion: Dark Moon – 5.31 Mio. Einheiten

Super Mario Maker for Nintendo 3DS – 2.34 Mio. Einheiten

Kirby: Planet Robobot – 1.36 Mio. Einheiten

