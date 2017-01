Nintendo Switch – Überblick der Spiele + Videos

Auf der Nintendo Switch Präsentation wurden natürlich auch einige neue Spiele angekündigt. Neben den großen Namen wie Mario und Zelda standen auch einige andere Schwergewichte im Mittelpunkt, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten.

ARMS

ARMS bietet Bewegungssteuerung, indem man mit den Joy-Cons zuschlägt und durch Änderung des Winkels die Schlagvariante wählt. ARMS ist lokal auf einem Bildschirm, mit zwei Switch und online spielbar.

Fire Emblem Warriors

Koei Tecmo arbeitet an einer interessanten Mischung aus Nintendos Strategiespiel-Serie Fire Emblem und der Actionspiel-Serie Warriors von Koei Tecmo.

FIFA

EA wird FIFA für die neue Konsole umsetzen. Termin und Details wurden allerdings nicht genannt, allerdings soll FIFA besonders an die neue Hardware angepasst werden.

Bomberman

Konami arbeitet an einem neuen Bomberman für die Nintendo Switch.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Bethesda wird, wie schon lange vermutet, The Elder Scrolls V: Skyrim für die neue Konsole umsetzen. Was genau man von dem Port Neues erwarten kann, ist allerdings noch nicht klar. Los geht es im Herbst 2017.

Dragon Quest Heroes I und Dragon Quest Heroes II

Square Enix wird die Action RPGs Dragon Quest Heroes I und Dragon Quest Heroes II auch für die Switch anbieten. Vermutlich als Doppelpack.

No More Heroes

Suda 51 gibt bekannt, dass er ein Spiel mit Travis Touchdown aus No More Heroes für Switch in Arbeit hat. Weitere Details gab es allerdings nicht.

Xenoblade 2

Monolith Soft werkelt an dem Rollenspiel Xenoblade 2 für die Nintendo Switch.