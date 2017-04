Nintendo Switch: Sehr erfolgreicher Start in den USA

Nintendo scheint mit der Nintendo Switch endlich wieder zurück auf die Erfolgsspur gefunden zu haben. Wie die NPD Group aus den USA vermeldet hat, konnte Nintendo im März, dem Launch-Monat der Switch, die Konsole 906.000 Mal allein in den USA verkaufen. Damit legte die Switch einen der erfolgreichsten Konsolen-Launches überhaupt hin und das in einem sonst sehr absatzschwachen Monat für Konsolensysteme.

Zelda als Zugpferd der Nintendo Switch

Auch der neue Blockbuster The Legend of Zelda: Breath of the Wild erfreut sich in den USA größter Beliebtheit. Insgesamt 1,3 Millionen Einheiten des Action-Adventures konnten in Amerika verkauft werden. Dabei entfallen rund 460.000 Einheiten auf die Wii U Version und die übrigen 925.000 Einheiten haben bei Switch-Besitzern eine Heimat gefunden. Somit konnte Nintendo den Launch-Titel der Switch quasi öfter verkaufen als das System selber, was laut NPD Group daran liegen könnte, dass sich viele Fans neben der „normalen“ Spielversion die Limited Edition als Sammlerobjekt gesichert haben.

Damit ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild das am schnellsten verkaufte Nintendo-Launch-Spiel aller Zeiten!

Da können wir nur hoffen, dass Nintendo mit den kommenden Krachern wie Mario Kart 8: Deluxe, ARMS und Splatoon 2 das Momentum der Switch halten kann und der Konsole eine erfolgreiche Zukunft bevorstehen wird!

Quelle: Nintendo Everything