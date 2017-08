Nintendo Switch Nindies Showcase – Das komplette Video

Nintendo hat heute ein Nintendo Switch Nindies Showcase auf Youtube veröffentlicht. In dem Video werden zahlreiche Indie-Games präsentiert, die in den kommenden Wochen und Monaten für die Nintendo Switch erscheinen werden. So wurde unter anderem bestätigt, dass der Klassiker Super Meat Boy auch für die Nintendo-Konsole erscheinen wird.

Ein weiteres Highlight für Switch-Besitzer ist die zeitexklusive Veröffentlichung von SteamWorld Dig 2. Das Spiel wird am 21. September 2017 zunächst auf Switch veröffentlicht, bevor es seinen Weg auf andere Plattformen findet. SteamWorld Dig 2 wird 19,99€ kosten und im eShop der Nintendo Switch erscheinen.

Nindies Showcase Video:

Quelle: Nintendo auf Youtube