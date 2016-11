Nintendo Switch: Neue Hammer-Games für die Konsole

Laura Kate Dale von LetsPlayVideogames.com vermeldet einige Hammer-Spiele für die kommende Konsole Nintendo Switch.

Die Spiele wurden ihr nur von nicht näher genannten Quelle bestätigt. Geplant sind demnach in den ersten sechs Monaten nach der Switch-Markteinführung:

– Xenoblade Chronicles X (Nintendo)

– Guardians of the Galaxy (Telltale)

– The Silver Case (Grasshopper Manufacture)

– Pikmin 4 (Nintendo)

– Project Sonic 2017 (Sega)

Eine offizielle Bestätigung seitens der Entwickler oder Publisher steht momentan allerdings noch aus.