Nintendo Switch Firmware Update und viele neue Funktionen

UPDATE:

Via Reddit berichten einige Nutzer, dass auch einige USB-Headsets seit dem neuesten Update mit der Nintendo Switch kompatibel sind. Getestet wurde unter anderem mit den PlayStation 4 Headsets von Sony, welche tadellos mit der Nintendo Konsole funktionieren. Einige Headsets scheinen jedoch nicht erkannt zu werden, daher müsst ihr wohl leider selbst ausprobieren, ob eure Kopfhörer erkannt werden.

Originalmeldung

Ein neues Nintendo Switch Firmware Update steht zum Download bereit. Das Update auf Version 4.0.0. bringt eine ganze Reihe neuer Funktionen mit sich. Der Download der neuen System-Software sollte beim Starten der Konsole automatisch beginnen.

Mit der Firmware 4.0.0. ist es nun endlich möglich, eigene Videos aufzunehmen. Allerdings ist dies nicht mit jedem Spiel möglich. Einfach den Capture-Knopf auf den Controllern drücken und halten und schon beginnt die Aufnahme eines Videoclips, welcher maximal 30 Sekunden lang sein darf.

Danach könnt ihr die Länge des Clips noch editieren und das Video via Twitter oder Facebook teilen. Aktuell ist dies allerdings nur in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ARMS, Splatoon 2 und Mario Kart 8 Deluxe möglich, weitere Spiele sollen aber schon bald folgen.

Nintendo Switch Firmware Update – Die weiteren Features

Außerdem ist es mit dem neuesten Update möglich, die Speicherstände auf eine andere Switch Konsole zu transferieren. Navigiert dazu einfach in die Einstellungen und dort auf den Punkt „Benutzer“. Allerdings werden die Daten (darunter auch eShop Downloads) von der Original-Konsole komplett gelöscht, wenn sie transferiert wurden.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Spiele im eShop vorzubestellen und die Spieldaten vorab herunterzuladen. Wer also pünktlich zum Release einen neuen Titel spielen will und diesen vorbestellt hat, kann nun bereits im Vorfeld die Dateien herunterladen.

Des Weiteren stehen 12 neue Bilder von Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild als Spieler-Icon zur Auswahl.

Für die Joy-Cons steht zudem ebenfalls ein neues Update zum Download bereit.

Ebenfalls schraubte Nintendo an der Anzeige der Spielzeit einzelner Titel, diese gibt nun deutlich präziser an, wie lange ihr ein Spiel bereits gespielt habt.

Auch der News-Kanal auf der Konsole wurde überarbeitet und wartet nun in einem neuen Look auf.

Einen Fehler haben Nutzer allerdings bereits entdeckt: Wenn man das W-Lan ausschalten will zeigt die Switch die Verbindung weiterhin als aktiv an. Ein Neustart der Konsole oder Wechsel in den Standby-Modus löst das Problem allerdings.

