Nintendo Switch eShop – Neue Downloadgrößen bekannt

Im Nintendo Switch eShop sind neue Downloadgrößen verschiedener Digital-Spiele bekannt geworden. Celeste, Dandara und Disc Jam sind nur drei der Spiele von denen wir nun wissen, wie groß der Download der Spieldateien sein wird. Macht also schon einmal Platz auf eurem Speicher, wenn ihr die Spiele herunterladen wollt.

Earth Wars – 1.8GB

Fantasy Hero: Unsigned Legacy – 1.5GB

Celeste – 1.2GB

Disc Jam – 1.1GB

The Fall Part 2: Unbound – 769MB

Sky Force Reloaded – 678MB

Her Majesty’s Spiffing – 586MB

Dandara – 571MB

Dustoff Heli Rescue 2 – 545MB

Aperion Cyperstorm – 445MB

Atomik: RunGunJumpGun – 385MB

Tachyon Project – 366MB

Tennis – 139MB

Zero Gunner 2 – 136MB

Strikers 1945 II – 109MB

Super One More Jump – 86MB

Space Dave! – 66MB