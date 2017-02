Nintendo Switch bekommt FIFA 18

Auf dem großen Nintendo Switch-Event kündigte man einen Ableger der FIFA-Reihe bereits an. Folglich äußert sich EA nun konkreter dazu und gibt bekannt, dass FIFA 18 in einer angepassten Form für Nintendos neue Konsole erscheinen wird.

Zwar beseitigt man mit den Worten die Unklarheiten, doch stellen sich auch neue Fragen. Eine „angepasste“ Version? Folglich stellt sich nun die Frage, ob es sich hierbei um eine abgespeckte Variante handelt, wie es sie damals für die Wii gab, oder wird es ein vollwertiger Titel wie für die Xbox und die PlayStation? Wird es Funktionen geben, welche nur für die Switch erscheinen? Fragen, welche bisher noch nicht geklärt sind.

Zuletzt wurde allerdings bestätigt, dass der Story-Modus „The Journey“ in eine zweite Runde gehen wird.

„Well, as we have said, we are custom-building a FIFA version for the Nintendo Switch. It will be FIFA 18, and it will obviously be later this year when FIFA 18 comes out. And I look forward to seeing the Nintendo Switch, as we are not far away from its launch and in fact, here in Paris, I was very impressed to see FNAC stores with Nintendo Switch in the windows. What you have will be a custom built version for the Nintendo Switch from the FIFA development team in Vancouver.“