Nintendo Switch: Auch Speedlink bringt Zubehör für die neue Konsole

Nach Snakebyte und Co. gesellt sich nun auch der Zubehörhersteller SPEEDLINK in die Riege der Hersteller für Nintendo Switch ein. SPEEDLINK kündigte heute ein Sortiment mit Zubehörprodukten für die neue Konsole an, welches von Ladekabel-Lösungen bis hin zu Schutzfolien reicht.

Das Team hinter der 1998 gegründeten Marke SPEEDLINK arbeitet seit Wochen intensiv daran, rechtzeitig vor dem Verkaufsstart der Nintendo Switch ein Sortiment für die neue Plattform des japanischen Videospiel- und Konsolen-Herstellers bereitzustellen. Aller Voraussicht nach werden Mitte Februar, also noch vor dem globalen Erscheinungstermin der Konsole, erste Zubehörprodukte und mehrteilige Starter-Kits sowohl online als auch im stationären Einzelhandel erhältlich sein.

Die einzelnen Zubehörprodukte können bereits zum jetzigen Zeitpunkt online vorbestellt werden, die beiden Starter Kits voraussichtlich Ende Januar.

Die Produkte im Überblick:

* FUZE USB-Ladegerät mit separatem Ladekabel und USB-C-Stecker

* ROD Auto-USB-Ladekabel für den Anschluss am Zigarettenanzünder

* STREAM Play & Charge USB-Ladekabel – gleichzeitig aufladen und spielen

* GLANCE Screen Protection Kit inklusive Reinigungstuch und Auftragehilfe

* 4-in-1 Starter Kit

– Bildschirm-Schutzfolie mit Auftragehilfe

– Hochwertiges Bildschirm-Reinigungstuch

– 1x Set rutschfeste Silikonaufsätze für die Analog-Sticks

– Robuste Transporthülle für bis zu vier Spielekarten

* 7-in-1 Starter Kit

– Bildschirm-Schutzfolie mit Auftragehilfe

– 2x Sets rutschfeste Silikonaufsätze für die Analog-Sticks

– Robuste Transporthülle für bis zu vier Spielekarten

– Hochwertiges Bildschirm-Reinigungstuch

– Ladekabel für jede USB-Buchse (3 m)

– In-Ear-Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinkenstecker für besten Stereoklang

Mehr Informationen zu den Produkten erhaltet ihr auch auf der offiziellen Webseite des Herstellers!

Quelle: PM Speedlink