Nintendo Russland: „Erwartet schon bald neue Infos“

Dass Nintendo Neuankündigungen immer relativ kurzfristig bekanntgibt, wissen wir bereits. Das gilt natürlich auch für die Nintendo Direct Veranstaltungen. Solch eine sollte Gerüchten zufolge am morgigen Donnerstag stattfinden und den Fahrplan von Big-N für 2018 vorstellen.

Daraus wird vermutlich jedoch leider nichts, doch vielleicht haben wir bereits in der kommenden Woche Glück. Nintendo Russland heizt mit einem Tweet nun erneut die die Diskussion an und teilt auf Nachfrage mit:

Nintendo Russia’s comments on people questioning them on the January Direct:

„Good afternoon! Watch the news – expect something soon!“ (translation) pic.twitter.com/qdYEID9SxM

— Pixelpar (@pixelpar) 9. Januar 2018