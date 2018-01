Nintendo Präsident Kimishima über das schwierige zweite Jahr

Nach dem Rekordjahr 2017 blickt Nintendo dem schwierigen zweiten Jahr für die Nintendo Switch entgegen. Nintendos Präsident Tatsumi Kimishima hat sich mit Yahoo Japan zusammengesetzt und über die Pläne für das Jahr 2018 gesprochen. Eines ist klar: Auch 2018 wird man sich bei Nintendo nicht entspannt zurücklehnen!

Laut Kimishima ist besonders das zweite Jahr einer Konsole entscheidend für den langfristigen Erfolg. Er sieht die Aufgabe darin, mehr Spieler für die Switch zu gewinnen. Vor allem solche, die mit Videospielen bislang Nichts am Hut hatten.

Nintendo muss den Spielekatalog stark erweitern und neue Spieler gewinnen, damit die Switch zu einer „Konsole mit langer Lebensspanne“ wird. Der Höhenflug der neuen Konsole läge in etwa auf dem Niveau der Nintendo Wii seinerzeit, so Kimishima.

Die meisten Erstkäufer (Early Adopter) konnte man bereits gewinnen, weil diese Nintendos Spiele einfach lieben, welche den Fokus auf Familienunterhaltung legen.

Für die Zukunft sollen alle erdenklichen Spiele-Genres vor allem durch Drittanbieter abgedeckt werden, was die Switch hervorragend im Markt positionieren wird. Bei Nintendo arbeitet man weiterhin daran, sich neue Arten des Spielens auszudenken. Sonst könnte der Aufwind schnell beendet sein, da die Konkurrenten ebenfalls nicht schlafen.

Für die Zukunft hält Kimishima eine Möglichkeit für denkbar, den Spielern eine neue Art von Überraschungen zu liefern. Was genau er damit meint, verriet der Nintendo Präsident allerdings nicht.

So oder so: 2018 wird ein wichtiges und aufregendes Jahr für Nintendo. Mit den Neuankündigungen der Nintendo Direct Mini, Spielen wie Yoshi und Metroid Prime 4 und einigen Überraschungen in der Pipeline hat auch 2018 das Potential, ein voller Erfolg für Nintendo zu werden.

