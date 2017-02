Nintendo präsentiert ein Übersichtsvideo zur Nintendo Switch

Nintendo Deutschland hat auf dem offiziellen Youtube-Kanal ein umfangreiches Video rund um die kommende Nintendo Switch veröffentlicht. In dem Video werden die Spielmöglichkeiten und Funktionen der Konsole nochmals in aller Ruhe vorgestellt und Gameplayszenen zu Spielen wie Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Splatoon 2 gezeigt.

Der Übersichtstrailer zur Nintendo Switch:

Wer sich die Nintendo Switch vorbestellen möchte, der kann die Konsole aktuell bei amazon noch vorbestellen!

Quelle: Nintendo Deutschland auf YouTube