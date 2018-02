Nintendo Labo – Erwartet uns ein Traktor-Set?

Vor knapp einem Monat kündigte Nintendo mit Nintendo Labo eine ganz neue Art des Spielens an, welche sich vor allem an die Jüngeren unter uns richtet. Dabei stieß das Zubehör für die Nintendo Switch nicht überall auf positives Feedback. Die aktuelle Ausgabe der japanischen Famitsu könnte nun ein Traktor-Set für den Pappbaukasten angeteasert haben.

Neben Modellauto, Angel und Co könnte uns vielleicht ein weiteres Set für das Papp-Spielzeug Nintendo Labo erwarten. In der aktuellen Print-Ausgabe der Famitsu drucken die Japaner in einem Artikel zu Labo zumindest das Bild eines Traktors ab. Eine coole Idee, wie wir finden.

Allerdings liegt das Bild bislang nur in niedriger Auflösung vor und Details sind quasi nicht erkennbar. Das könnte sich bereits morgen ändern, wenn die entsprechende Famitsu im Handel erscheint. Dann werden vermutlich bereits weitere Details zum Traktor folgen.

