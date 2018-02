Nintendo Labo – Abdeckband und zahlreiche Trailer

In knapp zwei Monaten steht uns mit Nintendo Labo für die Switch ein ganz neues Spielerlebnis ins Haus, welches sich vor allem an jüngere Spieler richtet. Um die braunen Papp-Spielzeuge etwas zu individualisieren, hat Nintendo Japan verschiedene Abdeckbänder angekündigt.

Die Nintendo Labo Abdeckbänder kommen in 5 Varianten daher und können dafür genutzt werden, die Baukästen einfach nur zu verschönern oder ihnen einen individuellen Look zu verschaffen. Drei davon orientieren sich thematisch an den Super Mario-Spielen, die zwei weiteren kommen im Labo-Design daher.

Jedes Paket kostet 500 Yen, was etwa 3,77 Euro entspricht. Ob Nintendo das Zubehör auch hierzulande anbieten wird, steht noch nicht fest.

Neue Trailer zu Nintendo Labo

Zudem zeigt Nintendo mehrere neue Trailer zu Nintendo Labo, die die einzelnen Kits vorstellen.

Auch drei englischsprachige Videos zu Labo zeigen die Möglichkeiten des neuen Zubehörs.

Über Nintendo Labo

Dabei handelt es sich um ein Zubehör in Form von Pappe für die Nintendo Switch. Durch das Falten und Zusammenbauen der Pappe lassen sich verschiedene Formen wie Lenkräder oder Angeln herstellen, denen man schließlich mit den Joy-Con und der Nintendo Switch Leben einhaucht.

Erscheinen soll Nintendo Labo am 27. April 2018 in zwei unterschiedlichen Paketen. Das Einsteigerpaket soll wohl 69,99 Euro kosten. Außerdem wird es Workshops in Hamburg geben, wo ausgewählte Leute das Ganze vorab ausprobieren können. Die Workshops sollen zwischen dem 05. und 18. März stattfinden.