Nintendo kündigt New 2DS XL an | Hardwarevergleich veröffentlicht

Nintendo hat die DS-Linie überraschend um den New 2DS XL erweitert. Der Handheld kommt mit zwei XL-Bildschirmen daher, die 82 Prozent größer sind, als die des normalen 2DS. Zudem setzt der New 2DS XL auf einen schnelleren Prozessor, als der normale 2DS und verfügt über farbige Tasten.

Natürlich sind alle 3DS-Spiele mit dem neuen Modell kompatibel. In Nordamerika erscheint der New 2DS XL am 28. Juli zu einem Preis von 149,99 US-Dollar. Einen Erscheinungstermin oder Preis für Europa gibt es bislang noch nicht.

New 2DS XL – So stark ist er wirklich

Hier seht ihr einen Hardwarevergleich zwischen dem New 2DS XL, dem originalen 2DS und dem New 3DSL XL:



Quelle