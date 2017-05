Nintendo kündigt DLC-Inhalte für Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia an

Die Rollenspiel-Serie Fire Emblem ist ein Dauerbrenner, dessen Feuer sich stetig ausbreitet. Ab dem 19. Mai können nun alle Besitzer der mobilen Nintendo 2DS & 3DS-Konsolen in das brandneue Abenteuer Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia eintauchen. Diese Neuinterpretation von Fire Emblem Gaiden, das ausschließlich in Japan erschienen ist, erzählt den europäischen Videospiel-Fans die Geschichte der seit langem getrennten Kindheitsfreunde Alm und Celica. Sie begleiten die beiden Helden auf ihre jeweils eigenen Missionen, mit denen sie den Frieden in Valentia wiederherstellen wollen. Am selben Tag, an dem das Spiel in den Handel kommt, erscheint im Nintendo eShop obendrein das erste von fünf großen Download-Paketen, die das Abenteuer noch einmal um epische Dimensionen erweitern.

Neue Inhalte bringen zusätzliche Belohnungen!

Mit den Inhalten dieser Pakete haben die Spieler unter anderem die Möglichkeit, noch mehr Gold und Erfahrung anzuhäufen, Licht ins Dunkel der Vergangenheit von Valentia zu bringen und neue, spielbare Charaktere zu rekrutieren. Die Freunde der Serie sollten sich also auf völlig neue Erlebnisse in diesem an sich schon umfangreichen Rollenspiel gefasst machen.

Alle Pakete und ihre 22 Komponenten sind einzeln erhältlich. Die Spieler können ihr Abenteuer also genauso erweitern, wie es ihnen gefällt. Wer alle Erweiterungen genießen möchte, legt sich am besten für 44,99 Euro den Season Pass für Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia zu. Er verschafft Zugang zu sämtlichen Download-Paketen und seine Käufer sparen mehr als 30% gegenüber dem separaten Kauf aller einzelnen Bestandteile.

Ein Überblick über die Zusatzinhalte

Paket 1: Das „Junge Helden“-Paket ist ab 19. Mai für 7,99 Euro und eignet sich für alle, die sich noch im ersten oder im mittleren Stadium des Spiels befinden. Neben einem neuen Dungeon, dem Sternentempel, in dem die Spieler zusätzliche Items einsammeln können, enthält es zwei neue Karten. Auf der einen gibt es Silbermünzen, auf der anderen mehr Erfahrungspunkte einzuheimsen.

Paket 2: Das „Erfahrene Recken“-Paket ist vom 25. Mai an für 9,99 Euro zu haben. Außer einem weiteren Dungeon, der Heiligsten Halle, umfasst dieses Paket zwei neue, herausfordernde Karten für bereits erfahrene Helden. Auf der einen gewinnen kampfgestählte Krieger noch mehr Erfahrung, auf der anderen zusätzliche Goldmünzen.

Paket 3: Das „Verlorene Altäre“-Paket erscheint gleichfalls am 25. Mai, umfasst nicht weniger als 10 Bestandteile und kostet 14,99 Euro. Die geheimnisvollen Dungeons dieses Pakets verleihen die Macht, Charaktere in exklusive Rangklassen aufsteigen zu lassen, die im eigentlichen Spiel nicht vorkommen. Dadurch können sie noch mehr Ruhm und Größe erlangen.

Paket 4: Das „Frühe Schlachten“-Paket folgt am 1. Juni und bietet für 12,99 Euro vier neue Elemente an. In einem Prolog erfahren die Spieler die bisher unbekannte Geschichte von Valentia. Dazu kommen brandneue Handlungsstränge und Synchronstimmen, die vom Aufstieg der Befreiungsarmee im Reich Zofia berichten. Darüber hinaus sind in dieser Sammlung herausfordernde Karten, neue Unterstützungsgespräche zwischen bestimmten Helden und neue Charaktere enthalten.

Paket 5: Das „Cipher-Gefährten“-Paket umfasst zwei neue Elemente und kostet 4,99 Euro. Mit ihm wird es beispielsweise möglich sein, einige neue Helden aus dem japanischen Sammelkartenspiel Fire Emblem Cipher für Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia anzuwerben. Weitere Einzelheiten sowie der genaue Erscheinungstermin dieses letzten Download-Pakets wird Nintendo zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Quelle: PM Nintendo