Nintendo ist auf der Connichi 2017 in Kassel vertreten

Vom 22. bis 24. September 2017 lockt die Connichi 2017 wieder Tausende Anhänger der japanischen Pop-Kultur in die Stadt: Von Freitag bis Sonntag bevölkern Anime- und Manga-Fans, Cosplayer, Videospieler und viele mehr das Kongresspalais und das angrenzende Ramada City Center. Mit am Start ist in diesem Jahr auch Nintendo. Am Nintendo-Stand dürfen die Besucher der Convention mit als Erste in Deutschland in Spiele eintauchen, die zum Teil noch nicht im Handel erhältlich sind. Sie können sich an der neuen TV-Konsole Nintendo Switch ebenso austoben wie an den Handhelds der Nintendo 2DS & 3DS-Familie. Obendrein warten mitreißende Turniere auf sie – und gleich drei Gewinnchancen.

Nintendo Switch-Neuheiten auf der Connichi

Nintendo bringt einige hochkarätige Spiele mit nach Kassel. Wie wäre es zum Beispiel mit der Vorabversion von Super Mario Odyssey, das am 27. Oktober erscheint? Auch das actiongeladene Fantasy-Abenteuer Fire Emblem Warriors, das erst ab 20. Oktober offiziell erhältlich ist, sowie das Open World-Rollenspiel The Elder Srolls V: Skyrim werden als Demo-Fassungen auf der Connichi spielbar sein.

Als finale Versionen sind mit dabei: die wilden Kampfspektakel Pokémon Tekken DX und Dragon Ball Xenoverse 2, die beide am ersten Tag der Connichi in den Handel kommen, sowie der hochgelobte Platformer Rayman Legends: Definitive Edition und Mario + Rabbids Kingdom Battle, die beide erst kürzlich erschienen sind.

Handheld-Spielspaß & Turniere

Auch die Freunde mobiler Spiele dürfen sich auf die Vorab-Version eines Titels freuen, der noch nicht auf dem Markt ist: Die Rede ist natürlich von Mario & Luigi Superstar Saga + Bowsers Schergen das am 6. Oktober 2017 erscheinen wird. Ebenso mit dabei sind Monster Hunter Stories,,Metroid: Samus Returns und die Virtual Console-Versionen von Pokémon Goldene Edition und Pokémon Silberne Edition.

Zum Spaß an den neuesten Nintendo-Spielen kommt eine dreifache Gewinnchance. Denn die Standbesucher erhalten einen Pass, den sie sich an jeder Spielstation abstempeln lassen können. Wer mindestens drei Nintendo-Titel ausprobiert und damit drei Stempel vorweisen kann, wirft seinen Pass anschließend in eine Lostrommel. An jedem Tag der Connichi wird ein Nintendo Fan-Paket ausgelost, das ein Videospiel und weitere, reizvolle Give Aways enthält. Außerdem nehmen alle, die mindestens fünf Stempel in ihrem Pass haben, automatisch an einem zweiten Gewinnspiel nach dem Ende der Convention teil. Der Hauptgewinn dabei ist eine brandneue Nintendo Switch-Konsole. Zu guter Letzt gibt es für alle, die am Nintendo-Stand Metroid: Samus Returns ausprobieren und ihren schönsten Metroid-Moment per Foto festhalten und unter dem Hashtag #MetroidConnichi auf Facebook, Instagram oder Twitter veröffentlichen, die Möglichkeit eine von zwei begehrten Legacy Editions des Spiels zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich also auf jeden Fall!

