Nintendo: „Ihr werdet 2018 auch mögen!“

Das neue Jahr ist gerade einmal gut eine Woche alt, doch die positiven Meldungen und Kampfansagen von Nintendo reißen einfach nicht ab. Nach dem traumhaften Jahr 2017 wird auch 2018 ein starkes Jahr für die Japaner werden. Das verspricht zumindest Damon Baker von Nintendo via Twitter.

Baker ist bei Big N hauptsächlich auf Indie-Games spezialisiert, vielleicht bezieht er sich also darauf. Er verspricht als Antwort auf einen Fan, der das vergangene Jahr lobt vollmundig:

I know, right?! I think you’re going to like 2018 as well! 😎

— Damon Baker (@DWBakes) 4. Januar 2018