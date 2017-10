Nintendo gibt neue Verkaufszahlen rund um die Nintendo Switch bekannt

Nintendo hat heute die aktuellen Verkaufszahlen für die Nintendo Switch veröffentlicht. So hat sich die aktuelle Nintendo-Konsole, die Nintendo Switch, in dem Zeitraum vom 1. April 2017 bis zum 30. September 2017 insgesamt 4,89 Millionen Mal verkaufen können. 2,92 Millionen Konsolen wurden allein in den Sommermonaten vom 1. Juli bis zum 30. September 2017 an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht. Insgesamt wurden weltweit nun insgesamt 7,63 Millionen Nintendo Switch-Geräte verkauft.

Nintendo Switch weiterhin auf Erfolgskurs

Die Verkaufszahlen der Nintendo Switch waren im Zeitraum vom 1. April bis 30. September sehr positiv ausgefallen, sodass Nintendo die Absatzprognose der Konsole für das laufende Fiskaljahr von zehn Millionen Geräten auf vierzehn Millionen Geräte nach oben korrigierte und somit von weiter steigenden Verkaufszahlen ausgeht.

Die Verkaufszahlen der Switch teilten sich vom 1. April bis 30. September 2017 dabei wie folgt auf:

Amerika: 1,92 Millionen Einheiten

Japan: 1,35 Millionen Einheiten

Rest der Welt: 1,62 Millionen

Weltweite Gesamtverkaufszahlen der Nintendo Switch:

Amerika: 3,11 Millionen Einheiten

Japan: 1,95 Millionen Einheiten

Rest der Welt: 2,56 Millionen Einheiten

Auch zu den größten Nintendo-Spielen auf der Nintendo Switch gibt es aktualisierte Gesamtverkaufszahlen:

Zelda: Breath of the Wild – 4,7 Millionen Einheiten

Mario Kart 8 Deluxe – 4,42 Millionen Einheiten

Splatoon 2 – 3,61 Millionen Einheiten

1-2 Switch – 1,37 Millionen Einheiten

ARMS – 1,35 Millionen Einheiten

Quelle: Nintendo via GoNintendo