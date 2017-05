Nintendo feuert Switch Produktion an: Super Mario Odyssey im November?

Super Mario Odyssey könnte einen groben Erscheinungstermin erhalten haben. Wie nicht näher genannte Nintendo-nahe Quellen gegenüber FinancialTimes bekräftigt haben, heizt der Konzern die Produktion von Nintendo Switch Konsolen erneut kräftig an. Damit will man die erhöhte Nachfrage zum Weihnachtsgeschäft abdecken. So plant Nintendo, bis zum Ende des Fiskaljahres am 31. März 2018 insgesamt 18 Millionen Konsolen abzusetzen.

Außerdem verriet die Quelle, dass Super Mario Odyssey im November 2017 weltweit erscheinen soll um somit die Verkäufe zum Weihnachtsgeschäft zu verstärken. Auf der E3, die im kommenden Monat in Los Angeles stattfindet, will der Konzern den neuesten Serienteil seines Maskottchen stärker in den Fokus rücken.

Wir gehen fest davon aus, dass wir dann frisches Gameplay-Material und einen konkreten Erscheinungstermin erhalten werden.