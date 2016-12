Nintendo eShop: Die Neuheiten und Rabatte der Woche (08.12.2016)

Nintendo wird diesen Donnerstag, den 8. Dezember 2016, den Nintendo eShop für 3DS und Wii U einmal mehr mit einigen neuen Spielen und temporären Rabatten bestücken, die wir für euch an dieser Stelle wie gewohnt zusammengetragen haben.

Auf welche Neuheiten ihr euch diesmal freuen könnt, seht ihr hier:

Nintendo Wii U Downloads:

Excitebike 64 (Nintendo, N64 VC) – 9,99€

Nintendo Wii U Rabatte:

Tetraminos (Sanuk Games) – 3,99€ bis 22.12.2016

Brick Breaker (Sanuk Games) – 3,99€ bis 22.12.2016

Citadale (Nitrolic Games) – 3,00€ bis 05.01.2017

Rorrim (Nitrolic Games) – 3,00€ bis 05.01.2017

Mortal Melon (Nitrolic Games) – 3,00€ bis 05.01.2017

Plenty of Fishies (Nitrolic Games) – 3,00€ bis 05.01.2017

Word Logic by POWGI (Lightwood Games) 7,19€ bis 15.12.2016

Pinball Breakout (nuGAME) – 5,00€ bis 05.01.2017

STEEL RIVALS (nuGAME) – 5,00€ bis 05.01.2017

FreezeME (RNC) – 6,99€ bis 29.12.2016

BLOK DROP X TWISTED FUSION (RCMADIAX) – 2,00€ bis 05.01.2017

COLOR BOMBS (RCMADIAX) – 0,99€ bis 05.01.2017

JACKPOT 777 (RCMADIAX) – 0,99€ bis 05.01.2017

PANDA LOVE (RCMADIAX) – 0,99€ bis 05.01.2017

PENTAPUZZLE (RCMADIAX) – 0,99€ bis 05.01.2017

PIXEL SLIME U (RCMADIAX) – 0,99€ bis 05.01.2017

SHOOTY SPACE (RCMADIAX) – 2,00€ bis 05.01.2017

SPLASHY DUCK (RCMADIAX) – 0,99€ bis 05.01.2017

SUPER ROBO MOUSE (RCMADIAX) – 3,00€ bis 05.01.2017

TAP TAP ARCADE (RCMADIAX) – 1,33€ bis 05.01.2017

TAP TAP ARCADE 2 (RCMADIAX) – 2,00€ bis 05.01.2017

TITANS TOWER (RCMADIAX) – 0,99€ bis 05.01.2017

TOUCH SELECTIONS (RCMADIAX) – 2,00€ bis 05.01.2017

Wicked Monsters Blast! HD PLUS (CORECELL) – 1,99€ bis 05.01.2017

Nintendo 3DS Downloads:

GALAXY BLASTER (New Nintendo 3DS – RCMADIAX) – 1,49€

Crullers Game Pack (Nvriezen) – 1,49€

7th Dragon III Code: VFD Quest: Code: Student! (Deep Silver, Add-on Content) – 1,99€ (kostenlos bi 15.12.2016)

7th Dragon III Code: VFD Quest: Code: Otaku! (Deep Silver, Add-on Content) – 1,99€

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse – Tokyo’s Past Set (Deep Silver, Add-on Content) – kostenlos

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse – Ranking Program 2 (Deep Silver, Add-on Content) – kostenlos

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse – A Godslayer Needs Demons (Deep Silver, Add-on Content) – 1,99€

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse – Chiro Mask (Deep Silver, Add-on Content) – 0,99€

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse – A Godslayer Needs Apps (Deep Silver, Add-on Content) – 2,49€

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse – Avatar’s Hat (Deep Silver, Add-on Content) – 0,99€

Nintendo 3DS Rabatte:

BRICK RACE (RCMADIAX) – 0,99€ bis 05.01.2017

AeternoBlade (CORECELL) – 2,99€ bis 05.01.2017

Word Logic by POWGI (Lightwood Games) – 7,19€ bis 15.12.2016

Rytmik Ultimate (Cinemax) – 9,99€ bis 31.12.2016

The Keep (Cinemax) – 5,99€ bis 31.12.2016

Sweet Memories Blackjack (CIRCLE Ent.) – 1,99€ bis 29.12.2016

Brunch Panic (CIRCLE Ent.)- 1,99€ bis 29.12.2016

WAKEDAS (CIRCLE Ent.) – 1,49€ bis 29.12.2016

Petit Novel series – Harvest December (CIRCLE Ent.) – 7,99€ bis 29.12.2016

Puzzle Labyrinth (CIRCLE Ent.) – 2,99€ bis 29.12.2016

Parascientific Escape Cruise in the Distant Seas (CIRCLE Ent.) – 3,99€ bis 29.12.2016

Conveni Dream (CIRCLE Ent.) – 3,99€ bis 29.12.2016

Nintendo 3DS Menü-Themen (ab 09.12.2016):

Mickey & Friends Holiday Season (Disney) – €2.49/£2.29

Disney Tsum Tsum (Disney) – €2.49/£2.29

