Nintendo eShop: Die Downloads & Rabatte der Woche (01.12.2016)

Zum Start in den Dezember, steht am Donnerstag ein weiteres Nintendo eShop-Update an, welches zahlreiche neue digitale Inhalte und Rabatte für 3DS und Wii U beinhaltet. Mit dabei ist unter anderem der Gamecube- und Wii-Klassiker Donkey Kong: Jungle Beat, der nun auch digital auf der Wii U ein zuhause findet.

Nintendo Wii U Downloads:

Donkey Kong Jungle Beat (Nintendo) – 19,99 €

SHOOT THE BALL (RCMADIAX) – 1,49 €

Frag doch mal…die Maus! (ASHGAMES) – 9,99 €

Nintendo Wii U Rabatte:

Art of Balance (Shin’en Multimedia) – 6,74 € bis zum 22. Dezember 2016

Dragon Skills (Joindots) – 5,59 € bis zum 15. Dezember 2016

Sweetest Thing (Joindots) – 4,89 € bis zum 15. Dezember 2016

Word Puzzles by POWGI (Lightwood Games) – 7,19 € bis zum 8. Dezember 2016

SEGA-Special Sale zum 25. Geburtstag von Sonic: The Hedgehog

Sonic Boom: Rise of Lyric (SEGA) – 24,99 € bis 8. Dezember 2016

Sonic Lost World (SEGA) – 24,99 € bis 8. Dezember 2016

Sonic & All-Stars Racing Transformed (SEGA) – 19,99 € bis 8. Dezember 2016

Nintendo 3DS Downloads:

Super Mario Maker für Nintendo 3DS (Nintendo, ab 02.12.2016) – 39,99 €

Picross 3D: Round 2 (Nintendo, eat 02.12.2016) – 34,99 €

7th Dragon III Code: VFD (Deep Silver) – 39,99 €

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse (Deep Silver) – 39,99 €

Hyperlight EX (CatfishBlues Games – New 3DS exklusiv) – 5,49 €

CUP CRITTERS (RCMADIAX – New 3DS exklusiv) – 1,49 €

Nintendo 3DS Rabatte:

Escape From Zombie City (Tom Create) – 2,10 € bis 29. Dezember 2016

Ninja Battle Heroes (Tom Create) – 1,39 € bis 29. Dezember 2016

Runny Egg (Tom Create) – 1,40 € bis 29. Dezember 2016

Smash Cat Heroes (Tom Create) – 1,75 € bis 29. Dezember 2016

Fun! Fun! Minigolf TOUCH! (Shin’en Multimedia) – 2,24 € bis 22. Dezember 2016

Chain Blaster (Joindots) – 3,49 € bis 15. Dezember 2016

Undead Bowling (Joindots) – 4,89 € bis 15. Dezember 2016

Jump Trials Supreme (Joindots) – 3,49 € bis 15. Dezember 2016

Real Heroes: Firefighter 3D Download Version (Zordix AB) – 4,99 € bis 8. Dezember 2016

Word Puzzles by POWGI (Lightwood Games) – 7,19 € bis 8. Dezember 2016

Proun+ (Engine Software) – 1,19 € bis 15. Dezember 2016

Sumico (Engine Software) – 0,89 € bis 15. Dezember 2016

SEGA-Special Sale zum 25. Geburtstag von Sonic: The Hedgehog (alle bis 8. Dezember 2016)

Sonic Boom: Feuer und Eis (SEGA) – 29,99 € (sofern man ein anderes Spiel des Sonic Sales erworben hat)

Sonic Boom: Shattered Crystal (SEGA) – 19,99 €

Sonic Lost World (SEGA) – 19,99 €

Sonic Generations (SEGA) – 9,99 €

Sonic & All-Stars Racing Transformed (SEGA) – 15,99 €

Sonic the Hedgehog: Triple Trouble (SEGA) – 2,49 €

Sonic the Hedgehog (SEGA) – 2,49 €

Sonic the Hedgehog 2 (SEGA) – 2,49 €

Sonic Drift 2 (SEGA) – 1,99 €

Sonic Blast (SEGA) – 2,49 €

Sonic Labyrinth (SEGA) – 2,49 €

3D Sonic The Hedgehog (SEGA) – 2,20 €

3D Sonic The Hedgehog 2 (SEGA) – 2,49 €

Nintendo 3DS – Herunterladbare Zusatzinhalte:

7th Dragon III Code: VFD Bonus Item: Nagamimi Doll (Deep Silver) – kostenlos

7th Dragon III Code: VFD Quest: Seed Outbreak! (Deep Silver) – 1,49 € (bis zum 8. Dezember kostenlos)

7th Dragon III Code: VFD Quest: Gold Rabi Outbreak! (Deep Silver) – 1,49 € (bis zum 8. Dezember kostenlos)

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse – Earring Set (Deep Silver) – 0,99 € (bis zum 8. Dezember kostenlos)

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse – Fall of Tokyo Promo Video (Deep Silver) – kostenlos

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse – A Godslayer Needs Levels (Deep Silver) – 2,99 €

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse – Ranking Program 1 (Deep Silver) – kostenlos

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse – Asahi/Nozomi Set (Deep Silver) – 0,99 €

Nintendo 3DS – Home-Menü Themen (ab 02. Dezember 2016)

Miffy Dreamer By Mercis (Mercis/CPLG) – 0,99 €

Miffy’s Gifts By Mercis (Mercis/CPLG) – 0,99 €

Christmas with Miffy By Mercis (Mercis/CPLG) – 0,99 €

Quelle: Nintendo PM via nplayer