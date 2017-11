Nintendo dominiert in 2017 die Verkaufscharts auf amazon

Die Nintendo Switch läuft aktuell wie geschnitten Brot und ist auf dem besten Weg zu einem großen Erfolg für Nintendo zu werden. Wie Amazon.com nun bestätigte, waren in diesem Jahr vor allem Nintendo Switch-Spiele äußerst gefragt und somit ist es kein Wunder, dass diese die Verkaufs-Charts aus dem Jahr 2017 dominieren.

Allein die ersten drei Plätze konnten sich Switch-Titel sichern. Für die PlayStation 4 schafften es immerhin drei Titel in die Top 10, während mit Call of Duty: WW2 nur ein Xbox One-Spiel den Sprung in die Top-Liste schaffte.

Amazon.com Verkaufscharts:

1. Super Mario Odyssey (Switch)

2. Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

3. Zelda: Breath of the Wild (Switch)

4. Horizon Zero Dawn (PS4)

5. Splatoon 2 (Switch)

6. Call of Duty WW2 (PS4)

7. Call of Duty WW2 (Xbox One)

8. Zelda: Breath of the Wild (Wii U)

9. Uncharted The Lost Legacy (PS4)

10. Mario + Rabbids Kingdom battle (Switch)

Quelle: NintendoToday