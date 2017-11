Nintendo Direct zu Xenoblade Chronicles 2 ist online

Nintendo hat heute eine neue Nintendo Direct rund um das kommenden Rollenspiel Xenoblade Chronicles 2 veröffentlicht. Die gesamte Präsentation lässt sich auf YouTube oder der Nintendo Direct-Webseite erneut ansehen.

In der Präsentation stellte Nintendo außerdem kommende Download-Inhalte für das Spiel und eine Cross-Promotion mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild vor – sowie ein Zusatz-Download, der am ersten Verkaufstag von Xenoblade Chronicles 2 kostenlos erhältlich ist. Dank ihm können die Spieler das neue Abenteuer mit japanischer Tonspur und deutschen Untertiteln erleben. Wer schon einmal in die alternative Sprachausgabe hineinhören möchte, schaut sich am besten den brandneuen Xenoblade Chronicles 2 – Characters Trailer auf YouTube an.

Quelle: PM Nintendo