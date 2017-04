Zusammenfassung zur Nintendo Direct vom 13.04.2017

In der Nacht vom 12.04. bis zum 13.04.2017 stand eine neue Nintendo Direct-Präsentation an. Wer sich die Präsentation noch einmal ansehen will, der kann das hier machen. Die Präsentation startet ungefähr ab Minute 28:30!

Auflistung

Nintendo 3DS:

Hey! PIKMIN – Erscheint am 28.07.2017

Ever Oasis – Erscheint am 23.06.2017

Monster Hunter Stories – Erscheint im Herbst 2017

YO-KAI WATCH 2 – Extravagantes Yo-kaimaten-Set verfügbat! Enthält: eine Spielmünze, eine 5-Sterne Münze, acht farbige Münzen – zu bekommen im Spiel in der Postfiliale Schäfer bei der Frau am Schalter. Das Set ist nut bis zum 02.06.2017 erhältlich, aber man kann in dem Zeitraum jede Woche eine Münze abholen. Außerdem kommt mit der Glitzermünze eine neue Münzart dazu. Code: 6L1TZ1 mit diesem Code habt ihr die Chance einen seltenen Yo-Kai beim Yo-kaimaten zu erhalten!

Culdcept Revolt – Erscheint am 01.09.2017 und zusätzlich wird es eine Limited Edition geben.



RPG Maker Fes – Erscheint am 23.06.2017 und zusätzlich wird es eine Limited Edition geben.

Miitopia – Erscheint 2017 (genaueres noch nicht bekannt)

(genaueres noch nicht bekannt) Ankündigung zu DLC’s und Season-Pass für Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia.

Kirby wird 25! Team Kirby Clash Deluxe – I st nach der Präsentation digital im eShop erschienen! Kirbys Blowout Blast – Digital erhältlich im Sommer 2017 Unbekanntes Multiplayer-Action-Spiel – E rhältlich im Winter 2017

Dr. Kawashimas DIABOLISCHES GEHIRN-JOGGING – Erscheint am 28.07.2017

Nintendo Switch:

Arms – Erscheint am 16.06.2017

Neue Joy-Cons in Neon-Gelb und passende Handgelenkschlaufen – Erscheint am 16.06.2017

und passende Handgelenkschlaufen – Joy-Con-AA-Batteriezubehör – Erscheint am 16.06.2017

Neues aus Mario Kart 8 Deluxe – Erscheint am 28.04.2017 Neuer Schlachtmodus (auch Online) Neue Strecken Doppelte Items Neue Charaktere Eigene Regelerstellung fürs Online-Spiel gegen Freunde Beitritt und Erstellung von Tunieren

Neues zu ULTRA STREET FIGHTER II: The Final Challengers – Erscheint am 26.05.2017 Wechsel zwischen HD- und Retro-Stil Zwei neue Charaktere mit Evil Ryu & Violent Ken Lokaler- und Online-Multiplayer Neuer Modus „Der Weg des Hado“ Koop-Modus für zwei Spieler (lokal) Lite-Funktionen für den Handheld-Modus

Minecraft: Nintendo Switch Edition – Erscheint digital am 12.05.2017, später auch im Handel

Neue NE OGEO Masterpieces sollen erscheinen! Samurai Shodown IV macht den Anfang und ist bereits erschienen!

sollen erscheinen! Sonic Forces – Erscheint im Winter 2017

Sonic Mania – Erscheint im Sommer 2017

Project Mekuru – Erscheint digital im Sommer 2017

Fate/EXTELLA: The Umbral Star – Erscheint am 21.07.2017

Disgaea 5 Complete – Erscheint am 26.05.2017 und zusätzlich wird es eine Limited Edition geben. Eine Demo soll bald im eShop erscheinen.

Demo zu Puyo Puyo Tetris im eShop erschienen!

im eShop erschienen! Monopoly for Nintendo Switch – Erscheint im Herbst 2017

Rayman Legends: Definitive Edition – Erscheint noch 2017

Sine Mora EX – Erscheint im Sommer 2017

Battle Chasers: Nightwar – Erscheint im Sommer 2017

PAYDAY 2 – Erscheint noch 2017

NAMCO MUSEUM – Erscheint im Sommer 2017

Neues zu Splatoon 2 – Erscheint am 21.07.2017 Neuer Modus „Salmon Run“ Vermutlich neuer Modus „Kampf mit Oktarianern“. Informationen folgen! Neue Amiibos Social Media-Funktionen



Amiibo:

PIKMIN Amiibo (PIKMIN) – Erscheint am 28.07.2017

Je zwei Corrin Amiibo (Fire Emblem Fates – Super Smash Bros.) – Erscheint am 21.07.2017

Je zwei Cloud Amiibo (Final Fantasy VII – Super Smash Bros.) – Erscheint am 21.07.2017

Je zwei Bayonetta Amiibo (Bayonetta 2 – Super Smash Bros.) – Erscheint am 21.07.2017

Drei neue Link Amiibo (The Legend of Zelda) – Erscheint am 23.06.2017

Inkling-Mädchen (Splatoon 2) – Erscheint am 21.07.2017

Inkling-Junge (Splatoon 2) – Erscheint am 21.07.2017

Inkling-Tintenfisch (Splatoon 2) – Erscheint am 21.07.2017

Persönliche Meinung:

Viel ist angekündigt worden und vieles war bereits irgendwo bekannt. Als persönliche Einschätzung freue ich mich besonders auf ARMS, Sonic Forces, Mario Kart 8 Deluxe und Splatoon 2. Was für mich die größte Überraschung war, war die Ankündigung von PayDay 2 für die Nintendo Switch.

Was ist mit euch? Wie habt ihr die Nintendo Direct-Präsentation empfunden und auf was freut ihr euch am Meisten? Hat euch was gefehlt?