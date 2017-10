Ninja Shodown – Review

Rising Star Games, ein amerikanischer Videospielpublisher, welcher seit 2004 für Nintendo, Sony, Microsoft und PC Spiele veröffentlicht und Bitmap Bureau haben mit ihrem neuesten Release von Ninja Shodown eine Portion „dabbende“ Ninjas auf die Heimkonsolen gebracht. Was das Spiel taugt, was es bereithält und ob sich ein Kauf für Euch lohnt, erfahrt Ihr im folgenden Testbericht. Wir haben die Nintendo Switch Version getestet.

„Fight to the death!“

In Ninja Shodown gibt es nur eine einzige Aufgabe: Kämpft um euer Leben und bleibt als Einziger am Ende übrig. In diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Viper-Clan Mitgliedes, welches ihr mit eurer Lieblingsfarbe und einem passenden Namen ausstatten könnt, bevor ihr die erste Stage betretet. Von da an geht es einzig und allein ums Überleben.

„Save the Jade-Katana!“

Im Jahr 199X befindet sich die Welt kurz vor der kompletten Zerstörung. Das mystische Jade-Katana wurde entwendet und in den falschen Händen ist es absolut tödlich! Wenn seine Macht missbraucht wird, ist es um die Menschheit geschehen. Also bereitet sich der Viper-Clan, die bestehenden Hüter des Jade-Katana, auf ihre wohl gefährlichste Mission vor: das Schwert um jeden Preis zu bergen. Verwende Katana, Shuriken, Bomben und viele weitere Waffen um den uralten Schwur des Viper-Clans aufrecht zu erhalten.

Gameplay (Arcade)

Das Gameplay von Ninja Shodown ist mehr als übersichtlich gehalten. Einzige Aufgabe: Den Dieben des Jade-Katana das Handwerk legen. Ihr bekämpft zufällig auf der Stage auftauchende Gegner mit einem einfachen Schwerthieb. Jedoch unterscheiden sich die Gegner von Stage zu Stage in ihrem Angriffs- und Verteidigungsmuster. So gibt es Feinde, die man nur von hinten besiegen kann oder sobald sie einen sehen mit einer hohen Geschwindigkeit auf den Spieler zugerannt kommen. Das macht das Ausweichen meist schwer, zumal der Schwierigkeitsgrad von Level zu Level immer anspruchsvoller wird. Ihr habt eine bestimmte Anzahl an Dieben, die ihr in einer bestimmten Zeit eliminieren müsst. Schafft ihr es nicht, verliert ihr ein Leben. Verliert man alle 3 Leben, darf man den ganzen Spaß von vorn beginnen.

Die Steuerung ist sehr einfach gehalten und erlaubt einen sehr intuitiven Einstieg.

Spezialwaffen

Individualität wird durch das Verwenden von Spezialwaffen geboten. Hier entscheidet jedoch das Glück: Welche Spezialwaffe auftaucht, hängt vom Zufall ab. Dabei habt ihr die Chance auf Shuriken, welche die meisten Gegner sofort besiegen, Bomben, Minen und viele weitere Sekundärwaffen. So ist eine gewisse Abwechslung vorhanden.

Schafft man eine Ebene perfekt abzuschließen, das heißt ohne einen Gegentreffer zu erleiden, erhält man ein Extraleben. Auch kleine Bosskämpfe, die nach dem Absolvieren einer bestimmten Anzahl an Räumen auftauchen, sollen das Spielerlebnis abwechslungsreich gestalten. Der Abschluss eines Raumes wird mit einem Rang bewertet, wodurch ein gewisser Wiederspielwert erzeugt wird.

Besonderheiten

Der kleine Titel bietet drei Spielmodi, welche alle mit mehreren Freunden zusammen gespielt werden können. Auch den Arcade-Modus kann man so leichter mit einem Freund überstehen. Sehr positiv ist das Achievement-System. So motiviert man den Spieler, gewisse Challenges in den einzelnen Räumen zu meistern. Dabei drehen sich die Aufgaben über Kombinationen im Besiegen der Gegner und den gezielten Einsatz der Spezialwaffen.

Zusätzlich dazu gibt es einen „Infinite-Modus“, einen „Versus-Modus“, in welchem man sich mit seinen Freunden messen kann

Fazit

Abschließend kann man sagen, dass Ninja Shodown ein gutes Spiel für den kurzweiligen Spielspaß ist. Durch die einfache Spielmechanik und die einfach Steuerung mit den Joy-Con können dieses Spiel auch unerfahrene Spieler spielen. Grafisch gibt es nichts auszusetzen – es sieht auf der Nintendo Switch sehr gut aus und läuft flüssig.

Jedoch überzeugt der Ableger storytechnisch kaum bis gar nicht, was einen großen Minuspunkt darstellt. Auch der Neubeginn eines Bereiches bei einer Niederlage mindert den Spielspaß sehr.