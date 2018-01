Night In The Woods erscheint auf Nintendo Switch mit Bonusinhalten

Bereits am 01. Februar wird das gefeierte Adventuere Night In The Woods für Nintendo Switch erscheinen. Das Abenteuer überzeugt vor allem durch seine tiefgründige Geschichte und einen erstklassigen Soundtrack. Kosten wird das Spiel 19,99 Euro.

Nun hat sich Entwickler Finji zu den Inhalten der Portierung geäußert. Demnach wird die Umsetzung von Haus aus mit jeglichen Zusatzinhalten ausgeliefert:

Weird Autumn heißt die erste Erweiterung, welche zahlreiche neue Minispiele und eine spezielle Traumsequenz von Protagonist Mae mit sich bringt. Außerdem sind darin die Inhalte der Episoden Longest Night und Lost Constellation enthalten, welche bisher nur PC-Spielern vorbehalten waren.

Auch weitere Downloadinhalte sind bereits vorinstalliert, sodass man bei der Switch-Umsetzung von der ultimativen Edition von Night In The Woods sprechen kann.

quick FAQs:

– yes it includes the Weird Autumn content!

– yes it includes the solstice content!

– yes you can play it in bed while cuddling!

— Finji (@FinjiCo) 16. Januar 2018