Night in the Woods erscheint am 01. Februar für Nintendo Switch

Das gefeierte Adventure Night in the Woods wird bereits am 01. Februar auch für die Nintendo Switch erscheinen. Seit vergangenem Jahr steht das Spiel bereits auf PC und PlayStation 4 zum Download bereit.

Night in the Woods überzeugt vor allem durch seine tiefgründige Geschichte und einen erstklassigen Soundtrack. Kosten wird das Spiel 19,99 Euro.

Night In The Woods coming to Switch THIS week (Jan 18, $19.99) according to eShop listing pic.twitter.com/DturiZNpYW — Nibel (@Nibellion) 16. Januar 2018

Im Tweet ist zwar vom 18. Januar die Rede, doch die Entwickler selbst haben den 01. Februar als Erscheinungstermin bestätigt.