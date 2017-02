NieR: Automata erreicht Goldstatus

Gut 30 Tagen muss man noch warten, bis man NieR: Automata ausgiebig spielen kann. Umso erfreulicher ist die Nachricht, dass die Entwicklungsphase abgeschlossen ist, und das Spiel dementsprechend den Goldstatus erreicht hat.

Laut dem Square Enix Producer Yosuke Saito, sei NieR: Automata schon eine ganze Weile im Goldstatus. Aufgrund der Beliebtheit solcher Tweets übte er sich nun aber als Nachahmer und macht es offiziell.

Für unschlüssige oder unwissende Spieler steht seit einigen Wochen eine Demo zur Verfügung. In der Demo begleitet ihr Protaginistin 2B auf Erkundungstour durch eine verlassene Fabrik.

„Das Action-RPG-Genre neu interpretiert: Automata wird in Zusammenarbeit mit Platinum Games Inc. entwickelt und vereint anmutig mitreißende Action mit einer einnehmenden Story. Das Adventure dreht sich um die Androids 2B, 9S und A2 in ihrem Kampf darum, eine von Maschinen beherrschte Dystopie zurück zu erobern.“