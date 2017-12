NI NO KUNI II: Schicksal eines Königreichs – Release verschiebt sich

Bandai Namco Games gab heute offiziell bekannt, dass das kommende PS4-Rollenspiel Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs später als bisher geplant veröffentlicht wird. Als Grund hierfür wird das Qualitätsstreben seitens der Entwickler von Level-5 angegeben, die ein möglichst optimales Produkt abliefern wollen und damit höchste Qualitätsstandards gewährleisten wollen.

Somit wird Ni no Kuni II:Schicksal eines Königreichs für PlayStation 4 erst am 23. März 2018 ferscheinen. In den kommenden Wochen und Monaten werden weitere Neuigkeiten zu Ni no Kuni II:Schicksal eines Königreichs veröffentlicht, um die Wartezeit auf das heißersehnte Rollenspiel zu verkürzen.

Hier noch einmal der Ni No Kuni 2-Trailer von der diesjährigen gamescom:

Quelle: PM Bandai Namco Games