Ni No Kuni II – Neues Gameplay Video veröffentlicht

Bandai Namco hat ein neues Gameplay-Video zum J-RPG Ni No Kuni II veröffentlicht. Diesmal steht vor allem das Kampfsystem im Mittelpunkt, doch auch einige neue Umgebungen sind zu sehen.

Schauplatz des RPGs ist das Königreich Katzbuckel, in dem einst Katzenvolk, Mäusevolk und Menschen in harmonischer Eintracht lebten. Nach einem Putsch wurden das Katzenvolk und sein König Evan verbannt. Ni no Kuni II erzählt diesmal die Geschichte dieses entthronten Königs, der ursprünglich die gesamte Welt vereinen wollte.

Erscheinen wird Ni no Kuni II im Laufe des Jahres 2017 für PC und PlayStation 4.