Ni no Kuni 2 – Neue Videos stellen Soundtrack und Gameplay vor

In gut einem Monat erscheint mit Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreichs eines der am sehnlichsten erwarteten Spiele des Jahres. Um euch auf das packende Rollenspiel vorzubereiten, zeigen Level 5 und Bandai Namco neue Videos aus dem JRPG.

Das neuen Behind The Scenes-Video bietet einen Einblick in den Entstehungsprozess der Musik des berühmten Komponisten Joe Hisaishi, der das wunderschöne Anime-Abenteuer mit traumhaften Klängen untermalt.

Außerdem zeigt Bandai Namco in einem neuen Gameplay-Video etwa zehn Minuten aus dem Spiel. Darin begleitet ihr König Evan im zweiten Kapitel des Rollenspiels, welches am 23. März für die PlayStation 4 erscheinen wird.

Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreichs wird die PS4 Pro unterstützen und soll eine eine dynamische 4K-Auflösung, sowie HDR bieten. Über 40 Spielstunden soll euch die Kampagne des Spiels fesseln.

In der Welt von Ni no Kuni liegt ein Königreich namens Katzbuckel, in dem einst Katzenvolk, Mäusevolk und Menschen in harmonischer Eintracht lebten. Nach einem Putsch wurden das Katzenvolk und sein König Evan verbannt. Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreichs erzählt die Geschichte dieses entthronten Königs, dem es daran lag, sein eigenes Königreich zu errichten und die gesamte Welt zu vereinen.