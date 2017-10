Ni No Kuni 2 erscheint für Xbox One – Oder doch nicht?

Die Spieleseite Gematsu hat bei Bandai Namco nachgehakt. Laut Bandai Namco befindet sich KEINE Version für die Xbox One in Arbeit. Allerdings wäre es durchaus denkbar, dass sich die Marketing-Abteilung der Japaner noch nicht zu dem Thema äußern darf. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Bandai Namco’s response to Gematsu regarding Ni no Kuni II for Xbox One rumors: „Ni no Kuni II is only in development for PS4 and Steam.“ pic.twitter.com/xfTSsg2Oos

— Gematsu (@gematsucom) 19. Oktober 2017