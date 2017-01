Neujahrsgewinnspiel mit 2K Games

Prosit Neujahr liebe Community! Wer dachte, dass unsere Weihnachts-Gewinnspiele mit dem Jahreswechsel beendet wären, hat sich geirrt! Mit freundlicher Unterstützung von 2K Games Deutschland verlosen wir zum Start in das Jahr 2017 verlosen wir tolle Preispakete rund um die Spielehits aus dem Hause 2K Games aus dem vergangenen Jahr.

Die Preise in der aktuellen Gewinnspielaktion:

Preis: Ein Download-Code für die PlayStation 4-Version von XCOM 2 Preis: Ein Merchandise-Paket zu Mafia 3 bestehend aus einem T-Shirt, einem Kartenset, einem Feuerzeug, einem Mafia 3-Badge und einer Mafia 3-Tasse Preis: Ein Merchandise-Paket zu Mafia 3 bestehend aus einem T-Shirt, einem Stoffbeutel, einem Badge sowie einem Pin.

So nehmt ihr an der Aktion teil:

Um an der Aktion teilzunehmen, gilt es drei 2K-Games Logos auf unserem Portal zu finden und deren Fundorte (Links) mittels E-Mail und eurem Benutzernamen hier auf GamezGeneration.de (ohne diesen gilt die Teilnahme als ungültig!!!) mitsamt des Betreffs „Neujahrswoche mit 2K Games“ an die E-Mail Chris@gamezgeneration.de zu senden.

So sehen die gesuchten Logos aus:

Teilnahmebedingungen:

• Teilnahmeberechtigt ist jedes registrierte Mitglied von GamezGeneration.de mit festem Wohnsitz in Deutschland

• einige Preise können nur an Teilnehmer/innen übergeben werden, die das 16. Lebensjahr erreicht haben

• Teilnahmeschluss ist Freitag der 13. Januar 2017 um 23:59 Uhr MEZ

• Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

• Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

• Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und 2K Games Deutschland

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation bei 2K Games Deutschland