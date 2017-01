Neuheiten im PlayStation Store – KW 3/2017

Sony hat dem PlayStation Store einige neue Spiele für PlayStation 4 und PSVita hinzugefügt. Die interessantesten Neuzugänge dürften vermutlich das Survial Spiel The Flame in the Flood: Complete Edition und Gravity Rush 2 sein, welches Matthias in unserem Test den Kopf verdreht hat.

Die Neuheiten im PlayStation Store KW 03/2017

PS4

– The Flame in the Flood: Complete Edition

– RWBY: Grimm Eclipse

– RWBY: Grimm Eclipse – Team JNPR Bundle

– 2064: Read Only Memories

– Instant Indie Collection: Vol. 4

– Quest of Dungeons

– Saban’s Mighty Morphin Power Rangers: Mega Battle

– Siegecraft Commander

– Gravity Rush 2

– Nioh – Limitierte Beta

– Atari Flashback Classics Vol. 1

– Atari Flashback Classics Vol. 2

– Dead Effect 2

– Letter Quest/Three Fourths Home Bundle

– Letter Quest/Paranautical Activity Bundle

– ACA Neo-Geo Alpha Mission II

– Ruckus Rumble

– Xenoraid

– Fate/Extella: The Umbral Star (ab 20.01.17)

– Firefighters – The Simulation (ab 20.01.17)

– 8DAYS Demo (Nicht in Deutschland) (ab 20.01.17)

PS Vita

– Supermagical

– Letter Quest/Three Fourths Home Bundle

– Letter Quest/Paranautical Activity Bundle

– Xenoraid

– Fate/Extella: The Umbral Star PlayStation Vita Day One Edition (ab 20.01.17)

– Atelier Shallie Plus: Alchemists of the Dusk Sea (ab 20.01.17)

Alle Informationen findet ihr im PlayStation Blog.