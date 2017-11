Sony hat die Neuheiten im PlayStation Store KW48 2017 bekannt gegeben. In dieser Woche erwarten PlayStation-Spieler einige absolute Highlights. Bereits heute erreichen uns mit Black Mirror und STAR OCEAN – THE LAST HOPE – Limited Digital Edition zwei äußerst spannende Titel. Am 01.12. dürfen sich PlayStation VR-Besitzer auf ein Wiedersehen mit DOOM freuen.

Die Neuheiten im PlayStation Store KW48 2017

PlayStation 4

ab 27.11.:

Rez Infinite

ab 28.11.:

Black Mirror

Firefighters: Plant Fire Department

STAR OCEAN – THE LAST HOPE – Limited Digital Edition

The Escapists 2 Special Edition

Blue Angels Aerobatic Flight Simulator

It’s Quiz Time

911 Operator

Danger Bundle – Dangerous Golf and Danger Zone

Sky Force Reloaded

STEEP Demo

ab 29.11.

IRON SEA+FORT DEFENSE BUNDLE

ab 30.11.

Schlag den Star – Das Spiel

ab 01.12.17

DOOM VFR

ACA NEOGEO SOCCER BRAWL