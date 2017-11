Sony hat die Neuheiten im PlayStation Store KW45 2017 bekannt gegeben. In dieser Woche erwarten PlayStation-Spieler einige absolute Highlights. Am heutigen 07. November dürfen Käufer der Deluxe Edition von Need for Speed Payback bereits die virtuellen USA unsicher machen. Auch Segas blauer Igel gibt in Sonic Forces ab heute wieder Vollgas.

Besitzer der PlayStation VR-Brille dürfen sich zudem morgen über eine ganze Reihe neuer Demos freuen.

Neuheiten im PlayStation Store KW45 2017

PlayStation 4

ab 07.November:



Need for Speed Payback – Deluxe Edition

SONIC FORCES Digital Bonus Edition

Nioh Complete Edition

EA SPORTS FIFA 18 & NBA LIVE 18: The One Edition Bundle

EA SPORTS FIFA 18 & NHL 18 Bundle

HITMAN – Game of the Year Edition

League of War: VR Arena

End Space VR

Asdivine Hearts

Volgarr the Viking

Horizon Zero Dawn DLC The Frozen Wilds

ab 08.November:

Max: The Curse of Brotherhood

PlayStation VR Demo Collection 2

ab 09.November:

ACA NEOGEO STREET HOOP

Ace of Seafood

ab 10.November:

Need for Speed Payback

Wuppo

Wuppo – Deluxe Edition

Wuppo – Super Deluxe Edition

Ben 10

Cat Quest

Cat Quest Demo

PS Vita

ab 07.November:

Asdivine Hearts

Volgarr the Viking

ab 09.November:

Cursed Castilla (Maldita Castilla EX)