Sony hat die Neuheiten im PlayStation Store KW42 2017 bekannt gegeben. In dieser Woche erwarten PlayStation-Spieler einige absolute Highlights. Heute erscheinen beispielsweise South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe, ELEX und WWE 2K18. Bereits morgen dürfen sich Rennspielfans auf die Simulation Gran Turismo Sport freuen.

Die Neuheiten im PlayStation Store KW42 2017

PlayStation 4

ab 17.10.:

– South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

– South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Gold Edition

– WWE 2K18

– Rogue Trooper Redux

– ELEX

– Megaton Rainfall

– The Minecraft: Story Mode Bundle

– The Telltale Batman Bundle

– No Heroes Allowed!? VR

– The Invisible Hours

– Brawlhalla

– The Jackbox Party Pack 4

– Poi

ab 18.10.:

– Gran Turismo Sport

– Gran Turismo Sport Digital Deluxe Edition

– Raw Data

– Merge Games Mega Bundle

– UNBOX: Newbie’s Adventure and Sublevel Zero: Redux

ab 19.10.:

– Professional Farmer: American Dream

– The Telltale Mega Collection

– The Tenth Line

– Dragons Online Bundle

ab 20.10.:

– Real Farm

– Real Farm – Deluxe Edition

– The Inner World – Der letzte Windmönch

– Let’s Sing 2018 – Mit Deutschen Hits – Platinum Edition

– Let’s Sing 2018 Mit Deutschen Hits

– Spiral Splatter

– Abyss: The Wraiths of Eden

PS Vita

– Spiral Splatter ab 20.10.