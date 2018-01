Sony hat die Neuheiten im PlayStation Store KW02 2018 bekannt gegeben. In dieser Woche erwarten PlayStation-Spieler nur wenige Highlights. Am Interessantesten dürfte vermutlich der Start der DISSIDIA FINAL FANTASY NT Open-Beta sein, welcher am 12. Januar erfolgt. Retro-Freunde freuen sich bereits heute über Atari Flashback Classics Vol. 3.

Die Neuheiten im Playstation Store KW02 2018

PlayStation 4

ab 09.01.

– Atari Flashback Classics Vol. 3

– Little Red Lie

– Plox Neon

ab 10.01.

– 2064: Read Only Memories

– Energy Invasion

– RiftStar Raiders Demo

ab 11.01.

– ACA NEOGEO THE KING OF FIGHTERS ’98

ab 12.01.

– DISSIDIA FINAL FANTASY NT Open Beta Test

– RiftStar Raiders

PS Vita

ab 09.01.

– Little Red Lie

– The Count Lucanor

ab 10.01.

– Energy Invasion