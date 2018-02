Nintendo of America hat ein neues Nintendo Minute-Video rund um das kommende Jump and Run Kirby Star Allies veröffentlicht, welches Impressionen aus dem Switch-exklusiven Hüpfspiel bereithält. In dem Video bekommt ihr nicht nur eine neue Spielwelt, sondern auch einen Bossfight zu sehen:

Kirby Star Allies wird am 16. März 2018 exklusiv für Nintendo Switch in Europa erscheinen.

Quelle: Nintendo