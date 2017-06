Neues Video zu Detroit: Become Human von der E3 2017

Quantic Dream zeigt ein neues Video zum interaktiven Adventure Detroit: Become Human frisch von der E3 2017. Weitere Informationen zum neuen Spiel der Entwickler hinter Fahrenheit, Heavy Rain und Beyond: Two Souls gibt es bislang allerdings kaum. Auch einen Erscheinungstermin bleibt man uns noch schuldig.

Markus (gespielt von Jesse Williams) ist ein Android der seinem Meister entkommen ist und sich einer kleinen Gruppe von Deviants im Untergrund von Detroid angeschlossen hat. Verloren und herabgesetzt, suchen sie nach Wegen die Menschheit davon zu überzeugen, dass sie mehr als nur defekte Maschinen sind — das sie am Leben sind.

Ansehnlich ist das neue bewegte Bildmaterial jedoch allemal.