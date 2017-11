Neues Update zu Fire Emblem Warriors erscheint nächste Woche

Fire Emblem Warriors vereint verschiedene Welten aus dem Fire Emblem-Universum und lässt euch epische Schlachten schlagen. Leider rückt es durch den bahnbrechenden Erfolg von Super Mario Odyssey ein wenig in den Hintergrund, was sich aber mit dem kommenden Update ändern könnte. Neben einer neuen historischen Karte, wird der Fokus vor allem auf die beiden Protagonisten Rowan und Lianna gelegt.

Inhalte des Updates

Am 16. November wird das Update erscheinen und eine neue historische Schlacht wartet auf euch. In dieser treten Rowan und Lianna gegen andere bekannte Helden an. Außerdem wird es eine neue Waffeneigenschaft geben, welche sowohl die Rüstung des Gegners senkt. Dies kann natürlich auch euch passieren, auf Rowan und Lianna hat dies sogar optische Auswirkungen.

Die goldene Königsfamilie

Dessen ungeachtet, dürft ihr die beiden Geschwister auch noch in neuen Gewänder einkleiden. Hinzukommt noch ein neuer Segen im Tempel und die Möglichkeit Waffen gleicher Gattung zu verkaufen. Natürlich wird auch Fehlerbehebung betrieben.

Quelle